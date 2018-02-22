Yapay zekâ ve dijital kültür konferansı başlıyor

Bilimin ve teknolojik gelişmelerin ışığında “Dünya nereye gidiyor?” sorusuna yanıt aranacak olan konferans 24 Şubat 2018 tarihinde saat 16:00'da Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarından kalabalık bilim sevenler topluluğunun da katılımıyla gerçekleşecek olan konferansta; yapay zekadan robotlara, sosyal medyanın gücü ve gerçek ötesinden kripto paralara, eğitimin geleceğinden, 4. sanayi devrimi ve bunun istihdama etkilerine kadar birçok konu geniş bir çerçevede tartışılacak.

Yapay zekâ ve kuantum hesaplama çalışmalarıyla bilinen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say ve Dijital Kanaat Önderi Tanol Türkoğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı konferansın konu başlıkları ise şöyle: “Siyah Ayna; Black - Mirror: Bilim Kurgudan Gerçeğe ve Geleceğe, Dijital Züğürtlük, Yapay Zekâ: Efendimiz mi, Kölemiz mi? Eyvah çocuğum çevrim dışı, Yapay Zekâ ve Aşk, Robot Başkan daha iyi mi yoksa? Yoksa artık gerçek ötesinin esirleri mi olacağız? Yoksa biz bir simülasyonda mı yaşıyoruz? 20 yıl sonra nasıl bir dünya? Ya 50 yıl sonra? 100 yıl sonrasını düşlemek mümkün mü?

