24’üncüsü düzenlenen YAPEX Restorasyon Fuarı, Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelecek katılımcı ve ziyaretçileriyle bu yıl 35 bin profesyoneli ağırlamayı hedefliyor. Alanında, ülke çapında önemli bir buluşma niteliğine sahip olan YAPEX Restorasyon Fuarı, bilgi, deneyim ve paylaşımda öne çıkan platformlar arasında yer alıyor. Binlerce yeni ürün, malzeme ve teknolojik uygulamalarla dolu fuarda ayrıca birbirinden zengin profesyonel ticaret etkinlikleri ve mesleki eğitim programları bulunuyor. YAPEX Yapı ve Restorasyon Fuarında bu yıl ekolojik ürünler oldukça ön plana çıkıyor.

Kültür Mirası ve İşlevlendirme Panelinde deneyimler paylaşılacak

Farklı kesimleri bir araya getiren fuarın en önemli etkinliklerinden biri ise her yıl seçilen temada, uygulama örneklerinin ve tecrübelerin anlatıldığı bir paneller olacak. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan ve ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü Alp Arısoy’un konuşmacı olarak katılacağı panelde, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerdeki başarılı işlevlendirme örnekleri ve uygulama yöntemleri anlatılacak. Türkiye’nin kentsel, kültürel ve doğal mirasını korumak, yaşatmak ve doğru işlevlendirmek için projeler yürüten Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler, sunum ve etkinlikler aracılığıyla restorasyon gündemine önemli katkı sağlıyor. Belediyeler fuara katılan sektör uzmanları, restoratörler, yatırımcılar, yükleniciler ve endüstri kuruluşları ile de, bu çerçevede koruma vizyonları ve proje uygulamalarını paylaşma olanağı bulacak.

"Bir çok yerde tarihi eserlere harabe diye bakarlardı"

Antalya Expo Center’de düzenlenen açılış töreninde konuşan Antalya Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, güçlü bir fuar ile ziyaretçileri ağırlayacaklarını ifade ederek, katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti. YAPEX'in diğer fuarlardan ayıran bir takım özellikleri olduğunu kaydeden Onkar, "Tasarım, üretim, teknoloji dışında işin içerisinde kültür boyutu var. Geçmiş değerlerimizi geleceğe taşıma amacı var" dedi.

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Başkanı Kemal Çelik ise, fuarın çok etkileyici olduğunu ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti. Tarihi Kentler Birliği Üyesi Asım Güzel ise konuşmasında, "Bir çok yerde tarihi eserlere harabe diye bakarlardı. Tarihi Kentler birliği 15 yıldır yarışmalar yapıyor. 2015 yılında 47 belediye 83 proje ile bu yarışmaya katıldı" dedi.

"Bu fuar arkasını yerel yönetimlere dayamaktadır"

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise, "Türkiye’nin saygın bir ülke olmasını istiyorum. Tüm kesimleri bir araya getirmeyen bir ulus, güçlü ve çocuklarını mutlu kılamaz. Bunun yolu birlik ve beraberlikten geçer. Yaşadığımız sıkıntılar bizden daha kenetlenmiş bir durum istemektedir. Bu fuara sadece bir fuar açısında bakılmamalıdır. Bu iş bölümüne dayalı bir fuardır. Biz kendimiz çalışarak kendi fuarımızı üreteceğiz dedik. Kentimizin en güzel mevsimini kendimiz kullanacağız dedik. YAPEX'te şu anlayış olduğu için geleceğe kalmasını istiyorum; buradaki arkadaşlarımın sonsuz bir özverisi var. Bu fuar arkasını yerel yönetimlere dayamaktadır. Burada bulunan arkadaşlarım devamlı olarak çalışıyor. Biz Türkiye’de düzeyi arıyoruz. Fuarlar Türkiye’de geniş halk kitleleri ile buluşan ve düzeyi getiren, bir şeyler bırakandır. Burada işbirliği ve saygılı bir gelecek var" dedi.

"Türkiye’nin her yerinin atmosferini koklayacaklar"

Fuarların hem biçimsel hem içerik açısından birbirini tutan ve her sene gelişmesinin görülebileceği bir süreklilik istediklerini kaydeden Sözen, "Bu fuar diğer fuarlardan farklılık taşıyor. Üretilen malzemeler ile doğru restorasyon yapılmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar bu fuarı izleyenler her zaman bir başka yeniliği gördüler. Kalitenin yükseldiğini gördüler. Türkiye’nin her yerinin atmosferini koklayacaklar. Çok kişinin emeği oldu. En önemli şey kentlerini ayağa kaldırmak ve onarım yapmak isteyen yerel yönetimler, burada üretilmiş restorasyon malzemelerinin gelişme örneklerini görecekler. Malzemelerin düşünmedikleri bir şeyi onlara anlatarak, onların malzeme üretmelerini sağlıyorlar. Bir başkası başka kentlerden gelenler, başka kentlerin neler yaptığını görüyor. Burada önemli olan şey kültürel mirastır. Bütün binaları onarıyoruz. Bunun için o bina için ne uygun ona bakmalıyız. Bu işlevlendirme fonksiyon öne çıkıyor" dedi.

Ödül Töreni ve Sergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar sırasında yapılacak

Konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve katılımcılar tarafından kesilerek açıldı. Prof. Dr. Metin Sözer ve beraberindeki heyet daha sonra stantları gezerek, katılımcılar hakkında bilgi aldı.Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar sırasında yapılacak. Kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin yaşatılması ve doğru işlevlendirilmesi için 'Proje, Uygulama ve Süreklilik' dallarında düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 17 Kasım Perşembe günü, sergi açılışının hemen ardından yapılacak. Proje paftalarının yer aldığı sergi, 19 Kasım günü fuarın kapanışına dek gezilebilecek.

Ertuğrul Gün