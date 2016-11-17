Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmasının kazananları, ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen YAPEX Restorasyon Fuarındaki törenle ödüllerini aldı. Her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle, tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren fuar kapsamında düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na 47 belediye 83 proje ile katıldı. Yarışmaya katılan belediyelerin ödül aldığı koruma projeleri YAPEX Fuarındaki Yarışma Sergisinde katılımcılarla paylaşıldı.

"Yurdumuz diyebilmek için önce yurttaş olmak gerekir"

Törende kültürel miras ve işlevlendirmenin önemini belirten Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, "Tüm kesimleri bir araya getirmeyen bir ulus yarınlarını güçlü kılamaz. ÇEKÜL Vakfının 26 yıldır vurguladığı kamu-yerel-sivil-özel işbirlikleri artık kurulmaya başladı. Ne yaparsak yapalım kültüre pay ayırmak zorundayız. Özel sektör de dahil olmak üzere önceliğimiz kültür olmalıdır. 6 yıldır Antalya’da düzenlediğimiz YAPEX Restorasyon Fuarının boyutu her geçen gün artıyor. Bu toplantılarda aklımızı, beraberliğimiz ve mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Tarihi Kentler Birliğinin 15 yıldır devam eden ‘Özendirme Yarışması’na ilk başladığımızda koyduğumuz hedefler çok da anlaşılmamıştı. Ama şimdi ismini neden ‘Özendirme Yarışması’ koyduğumuz aldığımız sonuçlardan ve yerel yönetimlerin kültürel miras alanında yürüttükleri başarılı çalışmalardan anlaşılıyor. Anadolu topraklarındaki bu büyük kültürün sahibi olduğunu yerel yönetimler fark etmeye başladı. Bu nedenle hemşehrilik kültürünü hatırlayanlar kentlerini geleceğe taşıyabilir. 'Yurdumuz' diyebilmek için önce yurttaş olmak gerekir" dedi.

"Yarışmaya katılım her geçen yıl artıyor"

Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmasına katılımın her geçen yıl daha da arttığını söyleyen Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, "Katılan projelerdeki düzey artışı bizi mutlu ediyor. YAPEX Restorasyon Fuarı ve her yıl düzenlediğimi ‘Özendirme Yarışması’ belediyelerimizin koruma bilincini geniş kitlelere yayılmasına vesile oluyor. Türkiye’de Tarihi Kentler Birliği üyelerimizle birlikte kültürel mirasımızı yaşatmak için 16 yıldır çalışıyoruz ama Halep, Şam ve Bağdat gibi tarihin mirasın yoğun olduğu komşularımızdaki savaş ve yıkımlar bizleri derinden etkiliyor. Bu yıkımın en kısa zamanda sona ermesini gönülden diliyoruz" diye konuştu.

Metin Sözen Ödülü Bursa Büyükşehir Belediyesine

Tarihi Kentler Birliğinin, kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin yaşatılması ve doğru işlevlendirilmesi için 'Proje, Uygulama ve Süreklilik' dallarında düzenlediği yarışmada Bursa Büyükşehir Belediyesi Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne layık görüldü. Yarışmaya‘Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri’ ile katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi, günümüze ulaşan en önemli Osmanlı eserlerinden Muradiye Türbelerinin çağdaş restorasyon tekniklerinin en iyi biçimde uygulanarak korunması, Bursa kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesine sağlanan katkı ve yıllar içinde niteliğini her geçen gün artırarak istikrarlı biçimde kentsel koruma çalışmalarının sürdürülmesi nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı.

Jüri Özel Ödülü Söke Belediyesinin

Söke Belediyesinin kentsel canlandırma sürecine ekonomik, sosyal ve kültürel bir bütün olarak yaklaştığı ‘Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi’ ise Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu. Proje kapsamında kurulan kent atölyeleri ile yerel istihdama katkıda bulunulurken, koruma politikalarını sürekli kılacak adımlar atıldı.

Ödül alan diğer belediyeler ve projeleri ise şu şekilde oldu:

"Edirne Belediyesi, Selimiye Camisi Çevresi ve Kırkpınar Alanı Kentsel Tasarım Projeleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi, 5. Mıntıka 1313 ve 1339 Parselleri Restorasyon Projeleri, Kastamonu Belediyesi, 2. Etap Sokak Sağlıklaştırması ve Nasurullah Camisi Çevresi Kentsel Tasarımı Projeleri, Melikgazi Belediyesi, Arap Ocağı ve İptidai Mektebi Restorasyon Projeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kent Merkezi Düzenleme ve Tasarım Projesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, Seyhan Belediyesi, Av. Turan Arun Sokağı Sağlıklaştırma Projesi, Yüreğir Belediyesi, Ölümsüzlük Şehri Missis Projesi.”

Uygulama Ödülleri: "Battalgazi Belediyesi, Mahalle Müzeleri Projesi, Çanakkale Belediyesi, Ece Ayhan Kültür Merkezi Restorasyonu Projesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele Müzesi ve Müftü Evi Restorasyonu Projeleri, Merzifon Belediyesi, Ulukuşlar Konağı Restorasyon Projesi, Nilüfer Belediyesi, Mübadele Evi Projesi, Urla Belediyesi, Postane ve Zafer Sokakları Sağlıklaştırma ve Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Restorasyonu Projeleri, Uzunköprü Belediyesi, Eski Askerlik Şubesi Binası Restorasyon Projesi, Ünye Belediyesi, Kadılar Yokuşu Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi."

Koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verilen Süreklilik Ödüllerini alan belediye ve projeleri ise şu şekilde oldu:

"Eyüp Belediyesi, Sokollu Mehmet Paşa Medresesi Restorasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,Gaziantep Kültür Sanat Merkezi Renovasyonu, Odunpazarı Belediyesi, Taşbaşı ve Yandaş Sokak Sağlıklaştırma Projeleri, Osmangazi Belediyesi,Maksem Müze Ev, Somuncu Baba Evi Rekonstrüksiyonu Projeleri, Ödemiş Belediyesi, Çoban Dede Türbesi, Kılcı Mehmet Ağa Camisi, Çakırcalı Mehmet Efe Konağı ve Birgi Jandarma Karakolu Restorasyon Projeleri, Selçuklu Belediyesi, Sille Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projeleri, Şahinbey Belediyesi, Şıh Fetullah Camisi Meydanı Kentsel Tasarım, İslam Bahçesi Peyzaj Düzenlemesi Projeleri, Tire Belediyesi, Tire Yahudileri Müzesi ve Butik Otel Projeleri."

Tören de Başarı Ödülleri alan belediyeler ise şu şekilde:

"Adana Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Bergama Belediyesi, Erdek Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi, İnebolu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Körfez Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Niksar Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Taraklı Belediyesi, Uzundere Belediyesi."

Adem Akalan