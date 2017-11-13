Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı 25'inci kez kapılarını açıyor

15-18 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo Center/ Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı'nda, sektörün temsilcileri bir araya gelecek. Fuar; mimarlık, iç mekan tasarımı, obje tasarımı ve uygulamalarına yönelik ürün ve hizmetlerin yanı sıra, kültür değerlerinin korunması ve eski yapıların aslına uygun olarak yenilenmesi kavramlarını da işleyecek. Yapılan açıklamada, hem modern mimarinin gereksinimi olan yeni malzemelerin sergilendiği güçlü bir platform hem de geleneksel yöntemlerle restorasyon örneklerinin sergilendiği kültürel merkez konumunda olacak. Turizmcilerin, mimarların, iç mimarların, restoratörlerin, müteahhitlerin ve son kullanıcı kitlesinin fuarda bir araya gelecek.

Fuarda alım heyeti programı düzenlenecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB), fuar çerçevesinde 15-16 Kasım tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde alım heyeti programı düzenleneceği ifade edildi. Heyet kapsamında Tunus, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Lübnan ve Sudan'dan gelen yabancı alım heyetlerinin, ikili iş görüşmelerinde bulunmak, Türkiye yapı endüstrisinden ürün ve hizmet satın almak ve Antalya'da konuşlu endüstri tesislerini ziyaret etmek üzere Antalya'ya geleceği kaydedildi. Duvar malzemelerinden, çatı ürünlerine, seramik, sıhhi tesisat ve mermer ürünlerinden, yalıtım malzemelerine kadar çok geniş bir ihtiyaç listesi ile gelmekte olacak alım heyetinin, fuar katılımcıları ile fuarda 2 gün boyunca yapacak görüşmelerin, bu ülkelere yapılacak ihracat potansiyelini ciddi anlamda artırmasının beklendiği söylendi.

Fuarı bu yılki Teması: Geleneksel Çarşılarda Koruma

Tarihi Kentler Birliği desteği ve Çekül Vakfı işbirliği ile Yapex Salonları'nda düzenlenecek fuara, bu yıl 'Geleneksel Çarşılarda Koruma' projeleri ev sahipliği yapacağı açıklandı. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin, hayata geçirdikleri koruma projeleri, geleneksel olarak Yapex Salonlarında restorasyon ve koruma sektörü ile buluşacak. Özendirme Ödülleri Töreni, koruma ve restorasyon projeleri sergisi, paneller, sempozyum ve sunumların da yapılacağı fuarda, kültürel ve tarihi zenginliğin korunması ve gelecek nesillere taşınabilmesi adına önemli görev üstlenildiği bildirildi.

Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması Ödül Töreni fuarda yapılacak

Tarihi Kentler Birliğinin, kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Buna göre, bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünü, Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Camisi Restorasyonu projesiyle Mudurnu Belediyesi kazandı. 143 projenin katıldığı yarışmada Melikgazi Belediyesi ve Uçhisar Belediyesi ise Jüri Özel Ödülüne değer bulundu.

Büyük ödül ve jüri özel ödülünün yanı sıra proje, uygulama, süreklilik ve başarı kategorilerinde de proje ve uygulamaların değerlendirildiği yarışmanın ödül töreni 16 Kasım tarihinde fuarda gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

69 belediyeden toplam 143 projenin değerlendirildiği yarışmada başvuruların, TKB'nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan danışma kurulu tarafından incelendiği, yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 2 jüri özel ödülü, 8 proje, 8 uygulama ve 8 süreklilik, 42 başarı ödülü verileceği belirtildi.