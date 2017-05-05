Yapı sektörü “Civil 17” ile bir araya geldi

Yapı sektörünün önemli marka ve konuklarını bir araya getiren etkinlikte, sektörün önemli isimleri İrfan Saydar, Erkan Polat, Özüm Özkale, Serdar Sipahioğlu, Mehmet Tokgöz, Murad Acar, Mesut Eryılmaz, Gülnur Meraklı, Dr. Enver Burak Türkel, Emel Nokay, Erkan Çağlar, Sukan Külekçi, Yasin Engin ve Selami Gürel değişik konu başlıkları altında gerçekleşen panellerde tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Aynı zamanda Kağıthane Belediyesinin etkinlik için özel hazırlamış olduğu kokteylde de öğrenciler konuklarla bire bir sohbet etme şansı buldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca Tomurcuk Vakfı’nın Down Sendromlu gençlerden oluşan Ritim Grubu muhteşem bir konser verdi. Konser boyunca keyifli dakikalar yaşayan öğrenciler, grubun şarkılarına hem eşlik etti hem de oynadı.

Etkinlik sonunda Nişantaşı Üniversitesi Yapı Kulübü Başkanı Mustafa Çavuşoğlu, “Kulüp üyeleri olarak biz birimize inandık ve bu güzel etkinliğe imza attık. Süreç biraz yorucu oldu ama etkinliğin iyi geçmesi tüm yorgunluğumuzu üzerimizden aldı diyebilirim. Yeni bir kulübüz, daha iyi organizasyonlara imza atacağız. Önümüzdeki yıl yeni kampüsümüzde bu etkinliği daha yoğun kalabalıkla gerçekleştirmek istiyoruz. Başta emeği geçen tüm kulüp arkadaşlarım olmak üzere bize her konuda destek ve yanımızda olan üniversitemizin tüm kadrolarına özellikle Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

