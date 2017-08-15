Diğer
Kategoriler

'Yapı stoku 1999 yılından daha iyi değil'

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, "Yapı stoku 1999 yılından daha iyi değil" dedi.

Yapı stoku 1999 yılından daha iyi değil

15 Ağustos 2017 14:21

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18'inci yıl dönümü münasebetiyle farklı illerdeki odalarla eş zamanlı olarak basın toplantısı yaptı. Bursa Akademik Odalar Birliği'ndeki basın toplantısına İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, oda üyesi inşaat mühendisleri ve Bursalı müteahhitlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bu arada, Türkiye'de yaşanan depremler ve yapılaşma üzerindeki etkilerini gösteren fotoğraflar sergilendi.

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, depremlerin doğal bir olay olduğunu ifade ederek, "Doğa olayının kendisini afet olarak düşünmek mümkün değildir. Doğa olayı sonucu eğer can ve mal kayıpları olursa, işte o bir afettir. Yani doğa olayını afete dönüştüren yine biz insanlarız" şeklinde konuştu.

17 Ağustos depreminde yüzde 25 oranında yapı stokunun kullanılamaz hale geldiğini belirten Gökçe, "İstanbul başta olmak üzere çevre illerde bulunan yapı stokunun yıkılması veya hasar görmesi büyük bir yüzleşmenin olması gerektiğini de ortaya koydu. Kaçak ve mühendislik hizmeti almadan üretilen yapıların oldukça fazla olduğu ve yaşanacak bir depremde can ve mal güvenliğinin büyük bir tehdit olduğu ortaya çıktı. Yapı stoku 1999 yılından daha iyi değil" şeklinde konuştu.

Bursa'daki yapılaşmanın geçmişte dağ eteklerinde olduğunu, ancak sanayileşmeyle beraber ovadaki alüvyonlu arsa üzerinde yapılaşmanın başladığını ifade eden Gökçe, muhtemel bir depremde alüvyonlu arazi üzerindeki yerleşim yerlerinin büyük tehlike altında olduğunun altını çizdi.

Gökçe, inşaatı süren Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin bir tsunami ile zarar görebileceğini yetkililere aktardıklarını da sözlerine ekledi. 

İdris Altun

Etiketler: deprem, yapı stoku


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç