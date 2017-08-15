Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18'inci yıl dönümü münasebetiyle farklı illerdeki odalarla eş zamanlı olarak basın toplantısı yaptı. Bursa Akademik Odalar Birliği'ndeki basın toplantısına İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, oda üyesi inşaat mühendisleri ve Bursalı müteahhitlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bu arada, Türkiye'de yaşanan depremler ve yapılaşma üzerindeki etkilerini gösteren fotoğraflar sergilendi.

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, depremlerin doğal bir olay olduğunu ifade ederek, "Doğa olayının kendisini afet olarak düşünmek mümkün değildir. Doğa olayı sonucu eğer can ve mal kayıpları olursa, işte o bir afettir. Yani doğa olayını afete dönüştüren yine biz insanlarız" şeklinde konuştu.

17 Ağustos depreminde yüzde 25 oranında yapı stokunun kullanılamaz hale geldiğini belirten Gökçe, "İstanbul başta olmak üzere çevre illerde bulunan yapı stokunun yıkılması veya hasar görmesi büyük bir yüzleşmenin olması gerektiğini de ortaya koydu. Kaçak ve mühendislik hizmeti almadan üretilen yapıların oldukça fazla olduğu ve yaşanacak bir depremde can ve mal güvenliğinin büyük bir tehdit olduğu ortaya çıktı. Yapı stoku 1999 yılından daha iyi değil" şeklinde konuştu.

Bursa'daki yapılaşmanın geçmişte dağ eteklerinde olduğunu, ancak sanayileşmeyle beraber ovadaki alüvyonlu arsa üzerinde yapılaşmanın başladığını ifade eden Gökçe, muhtemel bir depremde alüvyonlu arazi üzerindeki yerleşim yerlerinin büyük tehlike altında olduğunun altını çizdi.

Gökçe, inşaatı süren Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin bir tsunami ile zarar görebileceğini yetkililere aktardıklarını da sözlerine ekledi.

İdris Altun