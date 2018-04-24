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Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nda Suat Çalbıyık devri

OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık, Türkiye yapı sektörünün en önemli tedarikçilerinin çatı kuruluşu Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Başkanlığı’na seçildi.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunda Suat Çalbıyık devri

24 Nisan 2018 11:02

6 üye birlik ile faaliyet gösteren ve Türkiye çapında 91 bin 350 kişiye doğrudan, yaklaşık 700 bin kişiye de dolaylı yoldan istihdam sağlayan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nda (YÜF) 18 Nisan 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, başkanlığa OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık seçildi.
Dünya genelinde 7 entegre çimento fabrikası, 3 öğütme/paketleme tesisi, 50’nin üzerinde hazır beton tesisi, 1 entegre kağıt ve kağıt torba üretim tesisi ile 3 agrega terminali bulunan OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık, YÜF Yönetim Kurulu Başkanlığını Eylül 2014’ten bu yana yürüten Şefik Tüzün’den devraldı. Tüzün, yaklaşık 3,5 yıldır başarıyla devam ettirdiği Yönetim Kurulu Başkanlığı makamını görev süresi dolması sebebiyle Suat Çalbıyık’a devretti.

YÜF Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev dağılımı aşağıdaki gibi oluştu:
Yönetim Kurulu
Suat ÇALBIYIK Yönetim Kurulu Başkanı (TÇMB)
Yavuz IŞIK Başkan Vekili (THBB)
Şevket KORUÇ Sayman Üye (AGÜB)
Erol ÜÇÜNCÜ Üye (KİSAD)
Emrah ERTİN Üye (KÜB)
Günkut BARKA Üye (TPB)
Feyyaz ÜNAL Üye (TÇMB)

Denetleme Kurulu:
Hakan ATAKÖY Başkan (TPB)
Süleyman ALKAYA Başkan Yardımcısı (KİSAD)
Sadık KALKAVAN (THBB) Üye
İsmail BULUT Genel Sekreter (TÇMB)

Suat ÇALBIYIK kimdir?
Suat Çalbıyık, 1965 Çorum doğumlu. 1986 yılında Araştırma-Geliştirme ve Sistem Müdürü olarak iş hayatına başlayan Suat Çalbıyık, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik & Elektronik Mühendisliği mezunudur. Çalbıyık, 2016 yılı Eylül ayından bu yana OYAK Çimento, Beton ve Kağıt Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.  

 

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