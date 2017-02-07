Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesi'nin en işlek caddelerden Hısnı Mansur Caddesi'nde alt yapı çalışmaları sebebiyle yolda bulunan elektrik direkleri geçtiğimiz aylarda söküldü. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen aydınlatma direklerinin söküldüğü yere takılmaması mahallelinin tepkisine sebep oldu. Alt yapı çalışmalarının 4 ay önce tamamlandığını söyleyen mahalle sakinleri akşamları caddenin karanlığa gömüldüğünü söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine yapılan haber ses getirdi. Kısa sürede elektrik dağıtım şirketi görevlileri tarafından caddeye aydınlatma lambaları takıldı. ışığa kavuşmanın mutluluğunu yaşayan mahalle sakinleri, hem haberi yapan gazetecilere hem de yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Cihan Kizir