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Yapılandırma için son gün bugün!

Geçmişe yönelik vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanundan yararlanmak için son gün bugün.

Yapılandırma için son gün bugün!

25 Kasım 2016 08:33

Vatandaşlar fırsattan yararlanıp borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine ve belediyelerin ödeme merkezlerine gelmeye devam ediyor.

30 Haziran 2016 tarihine kadar ödenmesi gereken, ödenmemiş tüm vergi borçları (para cezaları hariç) yapılandırılıp peşin veya taksitle ödenebiliyor. 6736 sayılı, bazı borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun 19 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, vatandaşlar vergi borçlarını peşin ya da 6 taksit, 9 taksit, 18 taksit olarak ödeyebiliyor.

Hangi borçları kapsıyor?

MTV borcu, trafik cezaları, otoyol geçiş cezaları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, Emlak, ÇTV, İRV vergileri, asfalt borçları ve daha pek çok farklı vergi borcunu kapsıyor.

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Etiketler: Af, asfalt borçları, ÇTV, emlak, gecikme faizleri, gümrük vergileri, İRV vergileri, vergi borcu


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