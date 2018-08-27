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Yapılandırma için son gün bugün

SGK, vergi borcu ve trafik cezalarının yapılandırması için son gün bugün.

Yapılandırma için son gün bugün
Borcu olanlar dikkat! Eğer bugün bunu yapmazsanız... - Foto Galeri

27 Ağustos 2018 12:00

Sigorta primi borçları, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta prim borçları, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, idari para cezaları ve Bağ-Kur prim borçlarının tamamı yapılandırma kapsamına giriyor.

Yapılandırmada borcun ana parasının üzerine işleyen gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı kaldırılırken, yapılandırma için son fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresinden veya tüm vergi dairelerinden yapabiliyor.

Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, 18, 12, 9, 6 taksitte veya peşin ödeyebilecek. Peşin ödemede hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı ise alınmıyor.  

 

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