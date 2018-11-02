Yapışık ikizler Avustralya'da ameliyat edilecek

Güney Asya ülkesi Bhutan'da karınlarından yapışık olarak dünyaya gelen Nima ve Dawa adlı ikizler yardım kuruluşu Önce Çocuklar Vakfı (Children First Foundation) himayesinde Avustralya'nın Melbourne kentinde ameliyat edilecek. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Elizabeth Lodge, ameliyatın yapılabilmesi için 14 aylık ikizlerin durumlarının iyi olduğunu söyledi. Lodge, “Son bir hafta içerisinde bile değişiklik olağanüstü. Onlar çok daha mutlu, daha sağlıklı ve ameliyata hazır” dedi. İkizlerin annesi Bhumcha Zangmo, "Kendi hayallerini ve annelerinin hayalini gerçekleştiriyor. Tüm hayalim kızlarımın sağ ve sol elimi tutarak yürümelerini görmek” ifadelerini kullandı. Anneleri Bhumcha Zangmo ile Melbourne'a gelen ikizler Nima ve Dawa'nın 350 bin dolarlık ameliyat masrafları, Önce Çocuklar Vakfı tarafından karşılanacak.