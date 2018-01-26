Yaptığı ilaçlar hayat kurtarıyor ama para kazanamıyor

Kişiye özel ve taze ilaç kullanması gerekenlere ilaçlar yapan 67 yaşındaki Eczacı Şükrü Ciravoğlu, yaklaşık bir buçuk saat gibi sürede ürettiği bir ilaçtan 3 lira 41 kuruş kazandığını söyledi. Yaptığı ilaçların hayati önem taşıdığını belirten Ciravoğlu, para kazandırmasa da sorumluluktan dolayı ilaç yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ciravoğlu, "Majistral ilaç olarak adlandırdığımız ilaçlar, piyasada ilaç fabrikalarının hazır müstahsal olarak yaparak piyasaya sundukları ilaçların dışında kişiye özel olarak yazılmış reçetelerle hazırlanan, eczane laboratuvarında kişiye özel hazırlanan ilaçlar. Bunlar genellikle dermatoloji ağırlıklı olmakla beraber kulak, burun, boğaz, dahiliye, genel cerrahi, üroloji, diyaliz üniteleri gibi çeşitli reçeteler geliyor" dedi.

"Benim ilaç yapmam sorumluluk oldu"

Mesleğinin gerilediğini ifade eden Ciravoğlu, "Eczane laboratuvarında ilaç hazırlama unutulmaya yüz tutmasından ziyade gerilemiş olarak niteleyebiliriz. Çok çeşit ilaçlar piyasaya hazır olarak sürülüyor. Ama hazır bulundurulmaya imkanı olmayan ilaçlar, taze hazırlanıp kullanılması gereken ilaçlar bir de kişiye özel hazırlanan ilaçların yapımı devam ediyor. Bunların yerini doldurmak olanaklı değil. Devam da edecek mutlaka. Maalesef yapan meslektaşımız azaldı. Türkiye genelinde böyle bir sıkıntı var. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Birçok arkadaşımız bu konuya girmek istemiyor. Benim yapmamın nedeni bir anlamda sorumluluk gereği, mecburiyet oldu. Bölgedeki çoğu reçete bana geliyor" şeklinde konuştu.

Ayda ortalama 140 ilaç yapıyor

2017 yılında ayda ortalama 140 ilaç yaptığını belirten Ciravoğlu, "Bunların tamamını kendim hazırlıyorum teknisyenlerimizin herhangi bir yardımı olmaksızın. Çünkü önemli ve ciddi bir konudur. Bilimsel temelli bir konudur" dedi.

Uzun emeklerle ilaç ürettiğini ifade eden Ciravoğlu, "Yerine göre her şey hayati önem arz ediyor sağlık alanında. Çok önemli sorunları gidermeye yönelik ilaçlar hazırladığımız oluyor. Örnek vermek gerekirse. Yaklaşık 1 buçuk saat havan sallayarak oluşturduğumuz bir merhem için devlet tarifesinden, meslek hakkı olarak buradan bize düşen 3 lira 41 kuruş" diye konuştu.

Ergin Yıldız