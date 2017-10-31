Diğer
Kategoriler

Yaptığı yanlış 5 bin TL'ye mal oldu

Gaziantep'te bir döviz bürosunda çalışan bayan personelin yaptığı yanlış 5 bin TL'ye mal oldu

Yaptığı yanlış 5 bin TLye mal oldu

31 Ekim 2017 16:26

Gaziantep'te bulunan bir döviz bürosunda çalışan Gamze Tekin, 10 bin doları Türk lirasına çevirmek isteyen müşterisine 37 bin TL yerine 42 bin TL para verdi. Yaklaşık 5 bin TL fazla verdiği müşterisi ayrıldıktan sonra yanlışını fark etti.

5 bin TL yanlışı yapan personelden kesilecek
Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayla ilgili şahsın eşkali belirlenirken işletmeci Barış Bayramoğlu, dövizini bozduran şahıstan şikayetçi olmadıklarını ifade etti. 5 bin TL'lik açığın ise yanlışı yapan Gamze Tekin'den kesileceğini kaydetti. Fazla paranın verildiği şahsa seslenen Bayramoğlu, "Fazla parayı alan arkadaşımız belki de durumu fark etmedi bile. Bu nedenle şikayetçi olmayacağız. Ama buradan sesleniyoruz, lütfen o 5 bin TL fazlalığı getirsin. Aksi takdirde personelden bu para kesilecek. Eminim kendisinin de vicdanı buna razı gelmez. Fazla paranın verildiği şahsı bekliyoruz" diye konuştu.

Mehmet Bulut
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç