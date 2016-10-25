Turkish Airlines Euroleague 3. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, evinde son şampiyon CSKA Moskova’ya 93-87 mağlup oldu. Maç sonu iki takımın antrenörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Yaptığımız hatalar bizi mağlubiyete sürükledi. Maçın ikinci kısmı bence çok önemliydi. Rakibimiz çok fazla serbest atış buldu. Biz ise bulamadık. CSKA Moskova gibi bir takımın bu kadar serbest atış bulması kazanmalarında önemli bir etken oldu dedi.

Itoudis: “Gayet iyi savunma yaparak kazanmalarına izin vermedik”

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ise, önemli bir galibiyet elde ettiklerine değindi. Deneyimli antrenör, "Bu galibiyet için oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı iyi bir oyun oynadık. Çok fazla top kaybı yapmadık ve kontrolü sağladık. İkinci yarı çok fazla top kaybı yaparak Anadolu Efes’in sayı bulmasına izin verdik. Maçın sonunda dönmemiz için çok fazla fırsatımız oldu ve bunu başardık. Maçın sonlarında gayet iyi savunma yaparak Anadolu Efes’in maçı kazanmasına izin vermedik. Anadolu Efes’e çok saygı duyuyoruz. Çok iyi oyuncuları ve harika bir hocaları var” diye konuştu.