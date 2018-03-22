Diğer
Kategoriler

Yaralama davasında ceza yağdı

Eskişehir'de trafikte tartıştıkları genci bıçak ve satırla ağır yaralayıp, engelli kalmasına neden oldukları iddia edilen 3 tutuklu sanığa ceza yağdı.

Yaralama davasında ceza yağdı

22 Mart 2018 17:20

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Alparslan İyikan (27), Burak Yaren (25), Mustafa Çağrı Dalkılıç (23) ile avukatları hazır buldu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, son savunmalarında tahliye ve beraatlerini talep ettiler. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Burak Yaren'e 15 yıl, Mustafa Çağrı Dalkılıç'a 15 yıl 3 ay ve Alparslan İyikan'a 15 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Eskişehir'de trafikte cep telefonuyla konuşmak için otomobilini durduran Samed Ertem, trafiği aksattığı gerekçesiyle arkada bulunan minibüsteki Alparslan İyikan ve Mehmet Çağrı Dalkılıç'ın bıçaklı ve palalı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Samed Ertem'in bir bacağı ameliyatla kesilerek sakat kalmıştı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bıçak ile yaralama eylemini tutuklu sanıklardan İyikan ve Dalkılıç'ın gerçekleştirdiği, minibüste bulunan Yaren'in ise aracı kullandığı tespit edilmişti. Olayın ardından şüpheliler tutuklanmıştı.  

Burak Tekin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç