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Yaralandıktan 7 ay sonra şehit olan uzman çavuşun naaşı Sivas'a getirildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindae 10 Şubat günü PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda başından yaralanan ve kaldırıldığı GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik'in naaşı memleketi Sivas'a getirildi.


18 Eylül 2016 17:21

Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevliyken PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesine geçici görevle giden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik, 10 Şubat günü teröristlerce açılan ateş sonucu başından yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, buradan GATA'ya sevk edildi. 7 ay boyunca burada tedavi gören uzman çavuş, akşam saat 23.00 sıralarında şehit oldu. Şehidin cenazesi GATA'dan askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Nuri Demirağ Havalimanı'nda şehidi Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Er ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, şehidin yakınları ve ailesi karşıladı. Askeri manga tarafından cenazenin askeri uçaktan indirilmesi sırasında şehidin annesi Arife ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Acılı anneyi askeri yetkililer teselli etti. Şehidin kız kardeşi Özlem ise, "Gardaşım nere gittin, Muhammed tek kaldı" diyerek feryat etti. Acılı kardeş ayakta durmakta güçlük çekti.
Cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, defnedilmek üzere Hafik ilçesine götürüldü. 

Uğur Yiğit


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