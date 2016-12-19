Kayseri’de geçtiğimiz Cumartesi günü çarşı iznine çıkan er ve erbaşların içinde bulunduğu servis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 48 personel de yaralanmıştı. Yaralı askerlerden Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan ve terhisine 5 ay kalan Tolga Öğütlü (25), patlamanın meydana geldiği gün yaşadıklarını anlattı. Sabah saatlerinde çarşıya çıkmak için askeri servise bindiklerini söyleyen Tolga Öğütlü, “Otobüse bindiğimiz yerde kirli sakallı sivil birisi vardı, normalde askeri personel dışında kimsenin binmemesi gerekiyordu ve bu kişi de dikkatimi çekti. Bizimle birlikte otobüse bindi. Yol boyunca şüpheli hareketleri vardı, sürekli yer değiştirip duruyordu. Ayrıca askerlik yaptığımız tugayın 200 metre dışındaki otoparkta bulunan araç biz hemen çıktıktan sonra peşimizden gelmeye başlamış. Gören arkadaşlarım böyle söylüyor, Erciyes Üniversitesi göbeğine gelerek kırmızı ışıkta durduk. Hareket ettikten sonra 100 metre ilerideki durağa yanaştık. Normalde askeri aracı taşıyan otobüslerin durması kesinlikle yasak, burada aracımıza binen sivil inerek hızlı adımlarla koşmaya başladı ve maalesef o anda patlama oldu” diye konuştu.

“Yeni aldığım mont hayatımı kurtardı”

Patlamanın şiddetiyle araçtan dışarıya doğru fırladığını anlatan Öğütlü, “Kendime geldikten sonra arkadaşlarıma baktım, beni ambulansa bindirmek istediler, binmedim. Yanımdaki dört arkadaşım yaralıydı birinin ayağındaki kanını durdurmak için kemerle bağladım ve otobüse yöneldim. Yolculuk esnasında orta kısımda bulunan arkadaşlarımın bir kısmı şehit oldu. Yaralıları dışarıya çıkarttıktan sonra araçta yangın çıktı. Bana en çok dokunan görüntü ise bacakları kopmuş olan bir arkadaşım kopan bacaklarını yerine takmaya çalışıyordu” şeklinde konuştu.

Öğütlü, patlama anında üzerinde yeni aldığı mont olduğunu belirterek, “O gün ilk defa giydim, biraz kalın olduğu için beni kurtardı. Üzerimdeki şarapnel parçalarını hastanede babam ile birlikte temizledik kafamda da bere vardı” diye konuştu.

"Patlamadan önce çektiğimiz selfie gerçek oldu"

Meydana gelen patlamadan sonra internette paylaşım rekorları kıran selfie hakkında da konuşan Öğütlü, “Olaydan iki ya da üç dakika önce çekildi. 1. Komando Tugayına arkadaşlar arasında ‘Soğuk Cehennem’ deriz, burası soğuk ve komanda tugayı olduğu için böyle diyoruz. Çarşıda bizim için adeta bir cennettir, çünkü haftada bir gün olduğu için çarşıya çıkmayı bekleriz. O fotoğrafı çeken arkadaşımız ‘Soğuk Cehennem’den cennete gidiyoruz diye çekti ve gerçekten de öyle oldu” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak”

Birlik ve beraberlik mesajı veren Öğütlü, "Gözümüzü kan bürüdü artık. Arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak. Bunun intikamını alacağız. 1. Komando Tugayı olarak zaten bütün komutanlarımız olsun, bütün askerlerimiz olsun yemin ettik bu işin sonu bitmeyecek. Allah izin verirse düzeldikten sonra vatani görevime devam etmek için geri gideceğim” diyerek teröristlere adeta gözdağı verdi.

Özcan Saraç



