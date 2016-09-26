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Yaralı askerden Başbakan'a teşekkür

Terhisine 3 gün kala Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Bursalı Asker Murat Manav, gösterdiği ilgiden dolayı Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti.


26 Eylül 2016 16:29

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak köyü yakınlarında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 7 köy korucusu ve bir uzman çavuş 1 şehit olurken, 4 asker ve 2 vatandaş da yaralanmıştı. Çatışmada yaralanan Murat Manav, o gece yaşadıklarını anlatırken, kendisiyle ilgilenen Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti. Manav, "Çetenli Karakolunun üst bölgesine göreve gitmiştim. Mevzi hazırlarken bir anda komutanlarımız ile birlikte silah seslerini duyduk. Silah seslerinden sonra olduğumuz yere el bombaları atıp dibimize sızmaya kalktılar. Çatışmada köy korucularımızı ve komutanlarımızı şehit ettiler. Bu çatışmada 1 asker 1 rütbeli şehit oldu. Bizde yaralı olarak kurtulduk" dedi.

Tedavisinden sonra memleketi Bursa’nın Yenişehir ilçesine gelen Asker Murat Manav,"Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Hastaneyi ve jandarmayı arayarak bizlerle ilgilendi. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş’a ve arayarak halimizi soran herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yenişehir Ziraat odası Başkanı Sadi Aktaş ise "Olayı öğrendiğim akşam Murat kardeşimin yaralı olarak Doğubayazıt'ta hastanede yattığını duydum. İçişleri Bakanımızı aradım. Kendilerinin uçağa bindiğini 1 saat sonra görüştürebileceklerini söyleyince beklemeden Başbakanımız Binali Yıldırım'ı aradım. Murat kardeşimizin hastanede olduğunu onunla ilgilenilmesini rica ettim. Sağolsun sayın Başbakanımız hastane ile görüştükten sonra tekrar bana döndü. Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. 

Fatih Ak

Etiketler: başbakana teşekkür, yaralı asker


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