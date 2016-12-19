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Yaralı askerin babası: 'Onlar bizi yaktı, Allah da onları yaksın'

Kayseri'de Cumartesi günü meydana gelen hain terör saldırısında, yaralanan Afyonkarahisarlı Muhabere Er Kayahan Uluhan'ın babası Bahattin Uluhan, "Onlar bizleri yaktı, Allah da onları yaksın." dedi.

Yaralı askerin babası: Onlar bizi yaktı, Allah da onları yaksın

19 Aralık 2016 16:57
Yaralı askerin babası: 'Onlar bizi yaktı, Allah da onları yaksın' - Tıkla İzle

Cumartesi günü Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yakınındaki halk otobüsü durağında, izne çıkan askerlere yönelik olarak düzenlenen terör saldırısında yaralanan 20 yaşındaki Afyonkarahisarlı Muhabere Er Kayahan Uluhan saldırıda sol gözünü kaybetti. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren 5 aylık askerin babası Bahattin Uluhan, evlatlarını ve diğer yaralı askerleri yalnız bırakmamak için Kayseri'ye geldiklerini söyledi. Birlik olunduğu sürece Türk milletinin terör örgütlerine fırsat vermeyeceği mesajı veren Baba Bahattin Uluhan, "Bugün bize ise yarın onlara olur. Allah devletimize zeval vermesin. Bizim canımız yandı, Allah kimsenin canını yakmasın. Allah belalarını versin. Onlar bizleri yaktı, Allah da onları yaksın. Milletimiz sağduyulu olsun, her zaman için birlik olalım, dirlik olalım. Birlik olduğumuz müddetçe kazanırız." diye konuştu. 

Turan Bulut

Etiketler: yaralı asker babası Bahattin Uluhan


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