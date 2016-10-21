Özel bir sürücü kursunda çalışan eğitmenler, Bingöl-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kervansaray mevkiinde buldukları yaralı atı ve yavrusunu sahiplendi. Yaralı atı ve yavrusunu trafiğin yoğun olduğu karayolundan çıkararak su ve yeşilliğin olduğu alana götüren eğitmenler, ilgili kurumlarla irtibata geçti. Tayın anne sütüyle beslenemediğini fark eden eğitmenler, marketten aldıkları süt ve biberonla yavruyu beslemeye çalıştı. Atı yaralı bir şekilde karayolunda bulduklarını belirten eğitmenlerden Mehmet Bucuka, “Karayolunda yavruyu gördük yalnız başınaydı. Küçük ve sahipsiz olduğunu fark ettik. Yavrunun az ilerisinde de annesini yaralı halde gördük. Kendi imkanlarımızla su ve yeşillik bulunan alana getirdik onları. Yaralı hayvana müdahale edilmesi için ilk olarak belediyeyi aradık ve onların yetkisi dışında olduğunu öğrendik. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gittik. Onlar da bizim bakma yetkimiz yok” dedi.

Yavruyu biberonla beslemeye çalıştıklarını belirten Bucuka, “Aç olan yavruyu süt ile beslemeye çalıştık ama içmedi. Sahibini bulmak için uğraştık, gidip karakol ile görüştük. Karakol çevredeki köy muhtarıyla görüştü. Öğrendiğimiz kadarıyla Karlıova tarafından biri getirip buraya bırakmış. Kaç gündür birilerinin gelip sahip çıkması için uğraşıyoruz” diye konuştu.

Eğitim alanındayken tayı fark ettiğini belirten eğitmen Pakize Yıldırım ise, “Yolda tayı fark ettim ve arkadaşımı aradım. Çok küçük ve aç olan tay ile annesini arkadaşlarımızla bu alana getirdik. Atın yaralandığı bölgeye ilaç döktük, sinekler rahatsız etmesin diye. Belediye ve alanda bulunan karakoldan yardım istedik. Biz hayvanın yanında dururken arkadaşımız da Tarım İl Müdürlüğü’ne gidip yardım istedi. Tarımdaki yetkililer atın yarasını dikecek malzemenin çok pahalı olduğunu ve kendilerinde bulunmadığını söylemiş. O malzemeleri arkadaşımıza aldırmaya çalışmışlar, resmen 'siz alırsanız gelir tedavi ederiz' der gibi. Biz elimizden bir şey gelmediği için onları arıyoruz. Tarımdakiler işi üzerlerinden atmak için bir veterinerin numarasını vermişler arkadaşıma 'onu arayın gelir bakar' diye. Aradığımız veteriner de çok duyarsız çıktı. İnsan bir mesleği, sadece para kazanmak için yapmamalı" dedi.

Yaşanan olayın ardından Bingöl Belediyesi yetkilileri yaralı atı ve yavrusunu bulundukları alandan alarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne götürdü.

Yılmaz Atar