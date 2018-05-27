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Yaralı baba kendi acısını unutup çocuklarının derdine düştü

Şanlıurfa’da sepetli motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye getirilen yaralı baba kendi acısını unutup sağlık ekiplerine çocuklarının durumunu sordu.

Yaralı baba kendi acısını unutup çocuklarının derdine düştü

27 Mayıs 2018 03:48

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Abdullah Ş.’nin kullandığı 63 E 8431 plakalı sepetli motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken tekerleklerinden biri yerinden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Kazada anne ve baba ile birlikte yaşları küçük olan aynı aileden 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen baba, kendi acısını unutup sağlık ekiplerine çocuklarının durumunu sordu. Sağlık ekipleri de çocukların durumunun iyi olduğunu söyleyerek babayı tedavi altına almak için hastane aciline taşıdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Şinasi İnan

 

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