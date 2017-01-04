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Yaralı baykuşa kadın hayvanseverden özel bakım

Antalya’da yaralı halde bulunan baykuşun tedavisi hayvansever Arife Yanık tarafından itina ile yapılıyor. Cımbız ve elle beslenen, enjektör yardımıyla suyu içirilen baykuş, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Yaralı baykuşa kadın hayvanseverden özel bakım

04 Ocak 2017 10:46
Yaralı baykuşa kadın hayvanseverden özel bakım - Tıkla İzle

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, 6 gün önce Atatürk Kültür Parkı içindeki kedi evine besleme yapmaya geldi. Yanık, bu sırada çam ağacından bir baykuşun düştüğünü gördü. Önce kuşun bir yaralanmasının olup olmadığına bakan Yanık, ardından baykuşu veteriner kliniğine götürdü. Veteriner tarafından iğne yapılan ve kanadında zayıflama tespit edilen baykuşu Arife Yanık, kedi kutusu içinde evine götürdü.Gündüzleri kutu, geceleri odada yaşayan baykuşu Yanık, eliyle çiğ etle beslerken, enjektör yardımıyla da suyunu içiriyor. Hızla iyileşen ve birkaç metre uçabilen ve Horbi ismi verilen baykuş, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

"Çiğ et ve balıkla besleniyor"
Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, Cam Piramit bölgesindeki kedi evini ziyaretlerinde yaralı şekilde çam ağacını altında yaralı bir baykuş bulduklarını anlattı. Ağaçtan düşen baykuşun hareket edemediğini gören Yanık, "Kuşu hemen veterinere götürdük. İğne yapıldı. Beslenemiyordu. İlaçları verildi. Sıcak bir ortamda tutulması söylendi. Şuan kendine geldi ama beslenemiyor. Elimle çiğ et ve balıkla besliyorum. Bir süre daha evimizde bakmaya devam edeceğiz. İyileşmezse uzmanlarında yardım alacağız" dedi.

"Talip olanlara baykuşu vermedi"
Tamamen iyileştikten sonra baykuşu doğaya bırakacaklarını kaydeden Yanık, "Hiçbir hayvan arasında ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim için değerli. Çocuk sevimli olan baykuşu sosyal paylaşım sayfamda paylaştım. Kuş besleyen bir çok kişi beslemek için talip oldu. Ancak ben böyle yırtıcı ve özel bir kuşun doğada olması gerektiğini düşünüyorum. Kafeste olmak onun dünyasında yok. Ayrıca bu türlerin üremesi ve doğada olması gerekiyor. Tam iyileşsin doğaya yuvasına geri bırakacağız" diye konuştu.

"Gece besleniyor"
Baykuşa evde bir kedi kutusu içinde baktığını dile getiren Yanık, "Uyuması için kutunun üstünü kapatıyorum. Geceleri evin içine karanlıkta bırakıyoruz. Sabah saat 5.00 gibi beslemesini yapıyorum, çünkü bu hayvanlar gece besleniyor. Şu an az az uçmaya başladı. Bir hafta içinde tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakacağız" ifadelerine yer verdi. 

İsa Akar-Suat Metin


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