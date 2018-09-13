Yaralı boyun çeviren kuş tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve boynundan yaralı olan Boyun Çeviren Kuşu (Jynx torquilla), Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı ve ekibi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen yaralı kuş, tedavi altına alındı. Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı olarak merkezimize getirildi. Buralarda yaşan bir kuştur. Ama merkezimize ilk gelen kuş türüdür. Merkezimize her tür kuş geldi, ama bu tür ilk kez geliyor. Tedavisini yapıp yakında doğaya salacağız” dedi.