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Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu

Geçtiğimiz Mart ayında yaralı halde yerde yatan Filistinli genci başından vurarak öldüren İsrailli asker Elor Azaria, taksirle adam öldürmekten suçlu bulundu.

Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu

04 Ocak 2017 14:47

Geçtiğimiz mart ayında yaralı halde yerde yatan Filistinli genci başından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria, bugün hakim karşısına çıkmıştı. İsrail askeri mahkemesi, Azaria hakkındaki kararı verdi. Başkent Tel Aviv’de bulunan İsrail Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirilen duruşmada İsrail askerini “taksirle adam öldürmekten” suçlu buldu. Azaria’nın alacağı ceza ise henüz açıklanmadı.

Ağır bir şekilde yaralı halde yerde yatan Filistinli Abdülfettah El Şerif’i başından vurarak öldüren Elor Azaria, olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmıştı.


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