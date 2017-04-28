Yaralı güvenlik korucuları Van’a sevk edildi

Edinilen bilgelere göre, akşam 22:00 saatlerinde ilçeye bağlı Doluca Mahallesi kırsalında arama tarama çalışması yapan güvenlik korucularına yüksek tepelerden uzun menzilli silahlarla ateş açıldı. Güvenlik korucularından 1 kişi olay yerinde şehit olurken, diğer 3 korucu ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar bölgeye gönderilen ambülanslarla Erciş Devlet Hastanesine getirilerek ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi. Bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer 2 güvenlik korucusunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olay bölgesine çok sayıda destek ekibi sevk edilerek operasyonlara başlandığı kaydedildi.

Nihat Çavuşoğlu

