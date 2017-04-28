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Yaralı güvenlik korucuları Van’a sevk edildi

Van'ın Erciş ilçesi Doluca Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu Ulupamir Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1'i ağır 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda destek ekibi sevk edildi.

Yaralı güvenlik korucuları Vana sevk edildi

28 Nisan 2017 07:56
Yaralı güvenlik korucuları Van’a sevk edildi - Tıkla İzle

 Edinilen bilgelere göre, akşam 22:00 saatlerinde ilçeye bağlı Doluca Mahallesi kırsalında arama tarama çalışması yapan güvenlik korucularına yüksek tepelerden uzun menzilli silahlarla ateş açıldı. Güvenlik korucularından 1 kişi olay yerinde şehit olurken, diğer 3 korucu ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar bölgeye gönderilen ambülanslarla Erciş Devlet Hastanesine getirilerek ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi. Bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer 2 güvenlik korucusunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olay bölgesine çok sayıda destek ekibi sevk edilerek operasyonlara başlandığı kaydedildi. 

Nihat Çavuşoğlu
 


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