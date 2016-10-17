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Yaralı kaplumbağaya estetik operasyon

Samsun Kızılırmak Kuş Cenneti’nde bir sürücünün ezerek üzerinden geçtiği kara kaplumbağanın kırılan kabuğu estetik operasyonla yeniden yapıldı.

Yaralı kaplumbağaya estetik operasyon

17 Ekim 2016 14:44

Yaban hayvanlarının tedavisi için kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi’nde hayvanlar şifa buluyor. Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından 56 bin hektarlık Kızılırmak Kuş Cenneti, 352 kuş türünün haricinde yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Manda, yılki atları, eşekler, büyükbaş hayvanların ya sıra deltada kaplumbağalar, yılanlar, su kuşları gibi yüzlerce çeşit hayvan barınıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Kuş Cenneti’nde sürücüler, önlerine çıkabilecek hayvanlara karşı levhalarla uyarılırken, zaman zaman dikkatsizlik sebebiyle kazalar yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de kara kaplumbağasının başına geldi. Ekim ayı başında bir sürücü, fark etmeyerek kaplumbağayı ezerek üzerinden geldi. Kazada kara kaplumbağasının kabuğu kırıldı.

Kazanın ardından sürücü, iç organları zarar gören yaralı kaplumbağayı alarak, amacına uygun yapılan Türkiye’nin ilk Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi’ne getirdi. Tam teşekküllü ünitede tedavi altına alınan kaplumbağaya uzman veterinerler, cerrahi operasyon yaptı. İğne ile uyuşturulan yaralı kaplumbağanın kırılan kabuğu, çok sayıda pimle sabitlenerek özel bir dolgu malzemesi ile onarıldı. Sağlık durumu iyi olan kaplumbağa, tedavisinin ardından estetik kabuğu ile yeniden doğaya salınacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi Veteriner Hekimi Paria Tabatabaei, estetik cerrahi operasyon hakkında bilgi verdi. Yaralı kara kaplumbağasının kendilerine 3 Ekim’de geldiğini ifade eden Tabatabaei, “Üzerinden araba geçen kara kaplumbağamız bize getirildiğinde kabuğu kırılmış, içine çökmüş ve büyük bir kısmında kabuk kaybı vardı. Yaptığımız operasyon ile çöken kabuğu geri yerleştirerek, sabitledik. Daha sonra kabuk kayıplı alanı ise özel bir dolgu maddesi ile doldurduk. Kaplumbağamız şu anda kendi başına beslenmeye başlamış durumda. Bir kaç ay daha kliniğimizin misafiri olacak. Şuan gözetim altında tutuyoruz. Tedavisinin bitmesinin ardından tekrar doğaya bırakacağız” dedi.

Veteriner hekim Paria Tabatabaei, Kuş Cenneti’ne araçlarıyla ziyarete gelen sürücüleri önlerine çıkabilecek yaban hayvanları konusunda uyardı. Her bir canlının kuş cennetinin bir parçası olduğunu ifade eden Tabatabaei, sürücüleri dikkatli olmaya davet etti. 

Etiketler: estetik, yaralı kaplumbağa


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