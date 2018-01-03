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Yaralı kızını eve götürmeye çalışan anneye polis ve vatandaşlar engel oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aniden önüne atladığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan kızı kucağına alıp hastane yerine eve götürmeye kalkan anneye çevredeki vatandaşlar engel oldu.

Yaralı kızını eve götürmeye çalışan anneye polis ve vatandaşlar engel oldu

03 Ocak 2018 20:57

Kaza, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu olduğu iddia edilen 7 yaşındaki Zeynep, annesinin peşinden koşarken aniden yola fırlayınca Tolga C. idaresindeki 34 BM 7893 plakalı otomobil çarptı. Yola fırlayan küçük kız yaralanırken yardımına çevredeki vatandaşlar ve ailesi koştu.

Vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlar küçük kızı yatırmaya bazıları ise bir şeyi olmadığını söyleyip ayağa kaldırmaya çalıştı. Küçük kızın ablası gözyaşlarına boğulurken annesi ise kucağına aldığı yaralı kızını hastane yerine eve götürmeye kalkınca kendisine çevredeki vatandaşlar ve bir polis memuru engel oldu. Polis memuru küçük kıza su içirmeye çalışanlara engel olmaya çalışırken, bir taraftan da korku dolu anlar yaşayan Suriyeli aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınan küçük kıza ilk müdahale burada yapıldı. Ambulansla hastaneye getirilen küçük kızın tedavisi devam ederken kazaya karışan sürücü ifadesi için polis karakoluna götürüldü.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: yaralı kız, Zonguldak

 

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