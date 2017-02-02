Diğer
Kategoriler

Yaralı kurt, tedavi altına alındı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Yaralı kurt, tedavi altına alındı

02 Şubat 2017 12:55

Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Gevaş ilçesine bağlı Balaban mahallesinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, gece önüne çıkan bir kurda çarptı. Kar yağdığı için yiyecek bulmakta zorlanan ve bu nedenle yerleşim birimlerine kadar inen kurdun yaralandığı gören vatandaşlar, durumu Gevaş Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdiler. Yetkililer, konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14. Van Bölge Müdürlüğüne bildirmeleri üzerine ekipler, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan ile birlikte bölgeye gitti. vatandaşların nezaretindeki yaralı kurdu alan ekipler, tedavisi yapılmak üzere olay yerinden ayrıldılar. 

Etiketler: kurt


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!