Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Gevaş ilçesine bağlı Balaban mahallesinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, gece önüne çıkan bir kurda çarptı. Kar yağdığı için yiyecek bulmakta zorlanan ve bu nedenle yerleşim birimlerine kadar inen kurdun yaralandığı gören vatandaşlar, durumu Gevaş Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdiler. Yetkililer, konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14. Van Bölge Müdürlüğüne bildirmeleri üzerine ekipler, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan ile birlikte bölgeye gitti. vatandaşların nezaretindeki yaralı kurdu alan ekipler, tedavisi yapılmak üzere olay yerinden ayrıldılar.