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Yaralı oğluna yetişmek isterken başka bir gencin ölümüne neden oldu

Çorlu'da yan bakma meselesi üzerine çıkan kavgada bir genç hayatını kaybetti. Haberi alan baba, yaralı oğlunun yanına gitmek isterken motosikletli başka bir gence çarparak gencin ölümüne neden oldu.

Yaralı oğluna yetişmek isterken başka bir gencin ölümüne neden oldu

18 Ocak 2017 07:43
Yaralı oğluna yetişmek isterken başka bir gencin ölümüne neden oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre ilk olay Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde yer alan bir iş yerinde çalışan iki iş arkadaşı Sinan Ş. ve Ahmet L. ile Metin K. ve Nazım K arasında iddialara göre yan bakma meselesi ile başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

Sokak üzerinde tartışmayı sürdüren şahıslardan Metin K. ve Nazım K., aynı iş yerinde çalışan arkadaşlardan Ahmet L.’yi göğsünden Sinan Ş.’yi de kasığından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sokak ortasında kanlar içinde yardım bekleyen yaralılardan durumu ağır olan Ahmet L., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ahmet L. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sinan Ş. de olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede yer alan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oğlu Ahmet L.’nin bıçaklandığını ve durumunun ağır olduğunu haber alan baba Bedri L. 59 ZD 415 plakalı kamyonetine binerek Çorlu Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. Bülent Ecevit Bulvarı’nda yer alan kavşağa geldiği sırada Fırat K. İdaresindeki 34 GV 912 motosiklete çarptı. Bir restoranın motosikletli yemek kuryesi olarak görev yaptığı belirtilen ve kazada ağır yaralanan Fırat K.’de sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçaklanan oğlunu kaybeden baba ise karıştığı kazada bir başka gencin ölümüne sebebiyet vermiş oldu.
Yaşanan olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri bıçaklama olayının faillerinin Nazım K. ve Metin K. olduğunu belirledi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Emre Özyumurtacılar ve ekibi olayın faillerini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Serdar Şahin


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