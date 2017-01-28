Taşova Kavşağı'ndaki yol kontrol noktasında görev yapan polisler, uçamayan ve yoldan geçen araçların altında ezilme tehlikesi yaşayan yeşilbaşlı bir yaban ördeğini fark etti. Yaban ördeğini alan polisler, valiliğin kendileri için yaptırdığı konteynere götürüp yemle besledi. Ördeğin yaralı olduğunu anlayan polisler durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Polislerin yanına gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürü Kemal Kartal, kanadında saçma izlerinden olayı yara olduğunu tespit ettiği ördeği alarak kuruma götürdü.

Polislere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Kartal, “İnşallah gerekli tedavisini yapıp doğaya salarız” dedi.

Murat Çelik A.

