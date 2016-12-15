İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen bombalı terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinden Fuat Balcı’nın sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Bombalı saldırıda yaralanan ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören polis memuru Fuat Balcı, yaşanan o anları İHA mikrofonlarına anlattı.

Saldırıda hayatta kalmayı başaran gazi polis Fuat Balcı, “O akşam ben stadın hemen üst tarafındaydım. Rakip takım taraftarı çıktı. Sonra biz trafiği açtık. Trafiği açmamızla birlikte patlama gerçekleşti. Etraf çok karışıktı. Ben patlama sırasında arkadaşımın üstüne düşmüştüm. Durumu daha iyi olanlar gelip beni kaldırdı. Ben beklemeye başladım. Durumu ağır olan arkadaşlar vardı. Önce onlar ambulansa bindirildi. Beni oradan çıkarmalarını istedim. Arkadaşlarım da beni çıkardı. Ambulansa bindirdiler. Ben bir şey yapamadım. Arkadaşlar gelip beni kaldırdı. Su verdiler. Sakin olmamı söylediler. Zaten durumu daha ağır arkadaşlarımız vardı. Bende kan kaybı vardı. Arkadaşlarım onu engelledi. Sonra hastaneye geldim. Şu an çok şükür iyiyim” şeklinde konuştu.



Mehmet Altunışık