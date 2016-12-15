Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Yaralı polis hain terör saldırısında yaşadıklarını anlattı

Yaralı polis hain terör saldırısında yaşadıklarını anlattı

Beşiktaş’ta polise yönelik düzenlenen hain terör saldırısında yaralanan polis memuru 24 yaşındaki Fuat Balcı yaşanan o anları anlattı. Trafiği açtıktan bir süre sonra patlamanın meydana geldiğini belirten Balcı, “Ben patlama sırasında arkadaşımın üstüne düşmüştüm. Durumu daha iyi olanlar gelip beni kaldırdı. Ben beklemeye başladım” dedi.

Yaralı polis hain terör saldırısında yaşadıklarını anlattı

15 Aralık 2016 16:12
Yaralı polis hain terör saldırısında yaşadıklarını anlattı - Tıkla İzle

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen bombalı terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinden Fuat Balcı’nın sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Bombalı saldırıda yaralanan ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören polis memuru Fuat Balcı, yaşanan o anları İHA mikrofonlarına anlattı.

Saldırıda hayatta kalmayı başaran gazi polis Fuat Balcı, “O akşam ben stadın hemen üst tarafındaydım. Rakip takım taraftarı çıktı. Sonra biz trafiği açtık. Trafiği açmamızla birlikte patlama gerçekleşti. Etraf çok karışıktı. Ben patlama sırasında arkadaşımın üstüne düşmüştüm. Durumu daha iyi olanlar gelip beni kaldırdı. Ben beklemeye başladım. Durumu ağır olan arkadaşlar vardı. Önce onlar ambulansa bindirildi. Beni oradan çıkarmalarını istedim. Arkadaşlarım da beni çıkardı. Ambulansa bindirdiler. Ben bir şey yapamadım. Arkadaşlar gelip beni kaldırdı. Su verdiler. Sakin olmamı söylediler. Zaten durumu daha ağır arkadaşlarımız vardı. Bende kan kaybı vardı. Arkadaşlarım onu engelledi. Sonra hastaneye geldim. Şu an çok şükür iyiyim” şeklinde konuştu.
 

Mehmet Altunışık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç