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Yaralı polis memuru 84 gün sonra hayatını kaybetti

Zonguldak-İstanbul karayolunda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Yalçın Ataman, 84 gündür devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.


19 Şubat 2017 17:11

Kaza, 28 Kasım 2016 tarihinde saat 13.30 sıralarında Zonguldak-İstanbul karayolunun Kandilli yol ayrımı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’tan Ereğli istikametine seyir eden polis memuru Yalçın Ataman (49) idaresindeki 67 ZS 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan Ataman, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ağır yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla önce Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine, ardından Zonguldak merkez ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Ataman, 84 gündür devam eden yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Düzce’ye bağlı Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Yalçın Ataman için yarın öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek.
Hayatını kaybeden polis memurunun cenazesinin daha sonra Ulukyanı köyünde defnedileceği öğrenildi. 

Vedat Kılıç


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