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Yaralı şahine ameliyatla platin takıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir çiftçinin tarlada yaralı vaziyette bulduğu şahin tedavi altına alındı. Yaralı şahinin kırık olan kanadına, yeniden uçabilmesi için ameliyat ile platin takıldı. Şahin tedavi süreci tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına salınacak.

Yaralı şahine ameliyatla platin takıldı

20 Şubat 2018 09:23

İlçede yaşayan Alperen Coşkun isimli vatandaş tarlasında çalışırken yaralı vaziyette bulduğu şahini alıp Nazilli’deki veteriner hekim Ferhat Kocabaş’a teslim etti. Veteriner hekimler Fehat Kocabaş ve Cennet Dikyar tarafından tedaviye alınan yaralı şahinin boyun bölgesindeki enfeksiyon kapan yarası temizlerken, kırık olan kanadı için de hummalı bir operasyon gerçekleştirildi. Kırık kanadına ameliyat ile platin takılan şahinin tedavi sürecinin güzel geçtiğini belirten Veteriner Hekim Ferhat Kocabaş, “Kartal, atmaca, baykuş ve şahin gibi yırtıcı kuşlar bu tip tıbbi müdahalelere olumlu tepki vermeyebiliyorlar. Kafes ortamında tedavileri devam ettiği için hayvanlar strese giriyor. Ameliyatları yapmaktan ziyade gıdaya başlatmak zor oluyor” diyerek şahinin tevdi süreci tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacağını ifade etti.

Tabiatın dengesi için avcıların kurallara uygun avlanmasını tavsiye eden Cennet Dikyar ise, “Şahin avlanması yasak olan bir tür. Bu tür kuşlar tabiatın dengesi için çok önemli. Avcılık ve atacılık sporuna karşı değiliz. Ancak mutlaka kurallarına uyulmalı” diye konuştu.

Etiketler: platin, şahin

 

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