Yaralı şahine itfaiye şefkati

Vatandaşların uçamayan ve bir ağaç dalında mahsur kalan şahini görünce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne ihbarda bulundu. Ekipler, çaresiz ve savunmasız durumdaki şahini alıp, itfaiye merkezine götürdü.

Hafta sonu tatili nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilemeyen şahinin kanadındaki yarayı tedavi eden itfaiye erleri, yırtıcı hayvanı bir tavuk kümesinde koruma altına aldı. Yaralı şahinin günlerce aç olduğunu anlayan ekipler talihsiz hayvanın karnını doyurdu ve suyunu vermeyi de ihmal etmedi.

Hafta başında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi beklenen şahine ‘Ateş’ adını veren itfaiye erleri, yaralı yırtıcı kuşu en iyi şekilde ağırlayabilmek için adeta seferber oldu.

Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç, “Ekiplerimiz ihbar üzerine olay yerine gittiğinde yetişkin şahinin kanadının kırık ve yaralı olduğunu gördü. Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ni aradık. Ancak hafta sonu tatili başladığı için yaralı kuşu ancak pazartesi teslim alabileceklerini bildirdiler. Biz de 2 gün süresince bu hayvanı Grup Amirliğimizde konuk ediyoruz” dedi.

Her canlının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Yalvaç, “Yırtıcı da olsa nihayetinde bu şahinde, tıpkı mahsur kalıp da kurtardığımız diğer hayvanlar gibi bizim için değerlidir. Biz insanlara gösterdiğimiz hassasiyeti hayvanlara da gösterip, onların yaşaması ve hayatta kalabilmesi için de elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz” diye konuştu.

Yaralı şahini mahsur kaldığı ağaçtan kurtaran itfaiye eri Fırat Demir ise, yırtıcı kuşun mesai arkadaşlarıyla ortaklaşa satın aldıkları yaklaşık 2 kilogramı aşkın tavuk ciğerini adeta silip süpürerek yediğini belirterek, şahinin tedavinin ardından tabiata salınacağını söyledi

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