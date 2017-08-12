Diğer
Kategoriler

Yaralı şahine itfaiye şefkati

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, avına havadan dalış yaptığı sırada bir ağacın dalına çarparak kanadından yaralanan yabani şahine itfaiye ekipleri sahip çıktı.

Yaralı şahine itfaiye şefkati

12 Ağustos 2017 10:43

Vatandaşların uçamayan ve bir ağaç dalında mahsur kalan şahini görünce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne ihbarda bulundu. Ekipler, çaresiz ve savunmasız durumdaki şahini alıp, itfaiye merkezine götürdü.

Hafta sonu tatili nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilemeyen şahinin kanadındaki yarayı tedavi eden itfaiye erleri, yırtıcı hayvanı bir tavuk kümesinde koruma altına aldı. Yaralı şahinin günlerce aç olduğunu anlayan ekipler talihsiz hayvanın karnını doyurdu ve suyunu vermeyi de ihmal etmedi.
Hafta başında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi beklenen şahine ‘Ateş’ adını veren itfaiye erleri, yaralı yırtıcı kuşu en iyi şekilde ağırlayabilmek için adeta seferber oldu.

Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç, “Ekiplerimiz ihbar üzerine olay yerine gittiğinde yetişkin şahinin kanadının kırık ve yaralı olduğunu gördü. Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ni aradık. Ancak hafta sonu tatili başladığı için yaralı kuşu ancak pazartesi teslim alabileceklerini bildirdiler. Biz de 2 gün süresince bu hayvanı Grup Amirliğimizde konuk ediyoruz” dedi.

Her canlının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Yalvaç, “Yırtıcı da olsa nihayetinde bu şahinde, tıpkı mahsur kalıp da kurtardığımız diğer hayvanlar gibi bizim için değerlidir. Biz insanlara gösterdiğimiz hassasiyeti hayvanlara da gösterip, onların yaşaması ve hayatta kalabilmesi için de elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz” diye konuştu.

Yaralı şahini mahsur kaldığı ağaçtan kurtaran itfaiye eri Fırat Demir ise, yırtıcı kuşun mesai arkadaşlarıyla ortaklaşa satın aldıkları yaklaşık 2 kilogramı aşkın tavuk ciğerini adeta silip süpürerek yediğini belirterek, şahinin tedavinin ardından tabiata salınacağını söyledi

Suat Salgın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!