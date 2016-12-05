Olay, dün gece Çamdibi Mahallesi girişinde yaşandı. 112 ekipleri, motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye gitti. Yaralı motosiklet sürücüsü Ramazan D. (55), sedye ile ambulansa alındı. Müdahale yapılacağı sırada, alkollü olduğu bildirilen sürücü, belinden silahını çıkardı. Korkan sağlık personeli ambulanstan inerek durumu güvenlik güçlerine bildirildi. Alkollü sürücü, ambulans içinden etrafa kurşun yağdırdı. Ambulansın yan kapısına dört kurşun isabet ederken, aracın camı kırıldı. Motosiklet sürücüsü Ramazan D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir Sağlık-Sen yetkilileri, yaralı sürücünün dehşet saçmasını kınayarak, sağlıkçılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.