Başbakan Binali Yıldırım, dün gece Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısında yaralananları hastanelerde ziyaret etti. Ziyarette yaralılar, dehşet anlarını Başbakan Yıldırım’a anlattı. Bir polis memuru patlamanın hemen 2 metre önünde gerçekleştiğini anlatırken, patlamada yaralanan genç bir kız ise, “Patlama anında dolmuştaydım. Patlama iki araba önümüzde oldu” diyerek olay anını anlattı.

Yaralılarla yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım’a bir yaralı yakını, “Çocuklarımız için idamı getirin. Bununla ancak böyle mücadele edilir” diyerek idamın getirilmesini istedi.

Başbakan Yıldırım'ın yaralı yakını bir kadının duaları üzerine gözlerinin dolduğu görüldü.

