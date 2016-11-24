Diğer
Kategoriler

Yaralılar dehşet anlarını anlattı

Adana'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 kişi dehşet anlarını anlattı. Yaralılar bina içinde patlamanın etkisiyle havaya uçtuklarını söyledi.

Yaralılar dehşet anlarını anlattı

24 Kasım 2016 16:04
Yaralılar dehşet anlarını anlattı - Tıkla İzle

Saldırıdan sonra Adana'ya gelen AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Numune Eğitim ve Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Çelik'in ziyaretinin ardından Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Göksel Erdemir, sabahleyin işe geldiğini ve görev yerine geçtiğini, pencere yanında dururken patlama olduğunu söyledi. Erdemir, "Patlama olduktan sonra sesle birlikte havaya uçup yere düştüm. Sonra yüzümde kanamalar oldu. Daha sonra sağlık ekipleri gelip bizi hastaneye getirdi" dedi. 

Valilik binasının yaklaşık 15 metre ilerisinde Baysal İş Hanı'nda özel bir şirkette çalışan Orçun Diblen ise iş yerine geldiği sırada bomba patladığını, kafasından yaralandığını, sonra da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. 

Fatih Keçe
ADANA 

Etiketler: dehşet anları, yaralılar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç