Saldırıdan sonra Adana'ya gelen AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Numune Eğitim ve Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Çelik'in ziyaretinin ardından Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Göksel Erdemir, sabahleyin işe geldiğini ve görev yerine geçtiğini, pencere yanında dururken patlama olduğunu söyledi. Erdemir, "Patlama olduktan sonra sesle birlikte havaya uçup yere düştüm. Sonra yüzümde kanamalar oldu. Daha sonra sağlık ekipleri gelip bizi hastaneye getirdi" dedi.

Valilik binasının yaklaşık 15 metre ilerisinde Baysal İş Hanı'nda özel bir şirkette çalışan Orçun Diblen ise iş yerine geldiği sırada bomba patladığını, kafasından yaralandığını, sonra da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Fatih Keçe

ADANA