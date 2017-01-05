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Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde bomba yüklü aracın patlatılması ve ardından çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

05 Ocak 2017 18:18
Yaralılar hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında İzmir Adalet Sarayı C Kapısı önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Ardından polise 2 terörist tarafından ateş açıldı. Polise ateş açan 2 terörist etkisiz hale getirilirken, olayda 1 polis ile 1 adliye memuru şehit oldu. Öte yandan, ilk belirmelere göre saldırıda yaralanan 4 kişinin Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Ambulansların hastane önüne gelmesinin ardından acil servis kapısının önünde de yoğun bir kalabalık oluştu. Polis ekipleri acil servis kapısının önüne güvenlik şeridi çekti. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Etiketler: İzmir Adliyesi, saldırı, Yaralılar hastaneye kaldırıldı


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