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Yaralılar yerde yatarken sürücü onlara bağırdı

E-5 otoyolu Merter Mevkii'nde meydana gelen kazada, aracına çarparak kanlar içinde yere yığılan motosikletli şahıslara yardım etmek yerine, tepki göstererek, "Öldüreceğim onları şimdi. Aracıma kendi çocuğumdan daha iyi bakıyordum" dedi.

Yaralılar yerde yatarken sürücü onlara bağırdı

04 Kasım 2017 11:52
Kasap et derdinde koyun can derdinde - Tıkla İzle

E-5 Otoyolu Merter Mevkii'nde meydana gelen kazada, "Kasap et derdinde koyun can derdinde" atasözünü tam manasıyla anlatan bir kaza yaşandı. Motosiklete kasksız binen iki kişi E-5 Otoyolu'nda bir araca arkadan hızla çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, çarptıkları aracın sürücüsü araçtan hızla indi. Vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, sürücü ise şahıslara yardım etmek yerine şahıslara tepki gösterdi. Yerde yaralılar inlerken, sürücü bağırmaya başladı. Şahıs, "Öldüreceğim onları şimdi. Ben aracıma kendi çocuğumdan daha iyi bakıyorum. Kusura bakma ama kendi geldi vurdu. Ölsün. Sopayı alıp ben öldüreceğim şimdi. 10 bin lira masraf yaptım ben buna. Eşimin kolumdan bilezik söktüm. Bu arabayı yarın satacaktım" diyerek küfürler savurdu. Diğer sürücüler şahsı bu şekilde konuşmaması için uyarsa da şahsın şahıslara tepkisi devam etti.

Öte yandan, motosiklette bulunan iki kişinin alkollü olduğu iddia edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan görüntüye birçok yorum yapıldı.
 

Etiketler: Merter Mevkii

 

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