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Yaralılara bakmaya giderken hayatını kaybetti

Osmaniye’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılara bakmaya giderken hayatını kaybetti

22 Kasım 2016 17:59

Alınan bilgiye göre, Şevket Sarıyıldız’ın (62) kullandığı 27 BB 679 plakalı otomobil, E 90 Otoyolu Tehçi Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Bu arada aynı yönde seyreden Ramazan Darar’ın (62) kullandığı 46 D 8333 plakalı kamyon duramayınca refüjdeki otomobile çarptı. Kaza sonrası aracından inerek çarptığı araçta bulunan yaralılara bakmak üzere emniyet şeridinden yaya olarak ilerleyen Darar'a aynı istikametten gelen Refik İ. (62) yönetimindeki 80 LR 286 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Darar, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada Ramazan Darar yönetimindeki kamyonda yolcu olarak bulunan A.K.'nin (46) bacağı kırıldı. Aynı kazada 27 BB 679 plakalı otomobil sürücüsü Sarıyıldız ve aracında yolcu olarak bulunan Z.A. (62), F.A.(56) ve A.F.A. (30) de yaralandı.

Yaralıların Osmaniye Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Darar’a çarpan otomobilin sürücüsü Refik İ. yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kasım Karadağ
 

Etiketler: kaza, osmaniye


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