Yaralılara müdahale eden ambulansa araç çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Eskişehir’den İnegöl’e seyir halinde olan Gökhan Barış (25) idaresindeki 06 KA 6214 plakalı özel otomobil, Yeniköy kavşağında yağış sebebiyle kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada yaralı olduğu ihbarını alan 112 Acil Servis ekibi yola çıktı. Ender Cangüloğlu'nun kullandığı 16 YL 409 plakalı 112 ambulansında görevli ATT Ebru Turan ile Şadimen Kaya, yaralılara kaza yerinde müdahale etti. Bölge trafik ekipleri de gelerek tedbir aldı. Kaza yerinde ilk tedavileri yapılan 06 KA 6214 plakalı özel otomobilin sürücüsü Gökhan Barış ile yanında bulunan yaralılar 47 yaşındaki Bediha Barış, 24 yaşındaki Ayşegül Barış ile 52 yaşındaki Seyfi Barış ambulans içine alındı.

Ambulans tam hareket etmek üzereyken Eskişehir’den Bursa’ya seyir halinde olan Mehmet Erman Cengin idaresindeki 77 AJ 841 plakalı özel otomobil kontrolden çıkarak, ambulansa arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile ambulansta bulunanlar ve otomobildekiler yaralandı. Hurdaya dönen 77 plakalı özel otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Sürücü Mehmet Erman Cengin, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerde çıkarıldı.

Yaralanan ambulans sürücüsü Ender Cangüloğlu, ATT’lar Ebru Turan ve Şadimen Kaya, 06 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan Barış ile yanında bulunan yaralılar 47 yaşındaki Bediha Barış, 24 yaşındaki Ayşegül Barış ile 52 yaşındaki Seyfi Barış, 77 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Erman Cengin ve yanındaki kızı 31 yaşındaki Ergül Mine Cengiz, kaza yerine sevk edilen 112 ambulanslarıyla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen 9 yaralıdan Mehmet Erman Cengin kurtarılamadı.

Bölge trafik ekiplerinin de ölümden döndüğü kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Salih Bakıcı