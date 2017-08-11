Yaralıları kurtaran sağlık ekipleri araçtaki kedi için geri döndü

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tire-Belevi yolunda meydana geldi. Selçuk istikametinden Tire yönüne seyir halinde olan Recep Özkan (49) kontrolündeki 06 PU 323 plakalı otomobil, Yuvalı mevkiine geldiği esnada bir anda kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak tarlaya uçan otomobil, çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Araçta bulunan sürücü Recep Özkan, yolcular Deniz Taylan (4), Tolga Mert Taylan (16) ve Naciye Taylan (37) kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

'Kedimi kurtarın'

Öte yandan, kazada yaralanan Tolga Mert, ambulansa alındıktan sonra 112 Acil Sağlık görevlilerine 'arabada kedim var lütfen onu da kurtarın' dedi. Bunun üzerine sağlık personelleri yola çıkacakken tekrar araca döndü. Hurdaya dönen aracın başına gelen görevliler, kediyi aramaya başladı. Görevliler, kedinin sesini duyarak aracın ön bölümüne yöneldi ve kediyi aldı. Ekipler, daha sonrada kediyi ambulanstaki Tolga Mert'e teslim etti. Bu davranış ise takdir topladı.

Yakup Fatih Şaşmaz