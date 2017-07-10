Yaralıyı güneşten korumak için şemsiyeyle başında bekledi

Kaza, Terzialiler Mahallesi, Şerifnaz Başoğlu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ümmü Yeşil (40) yönetimindeki 48 RU 025 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Savrulan motosiklet sürücüsü, Yeşil yaralandı. Yerde yatan yaralının güneşten etkilenmemesi için bir vatandaş elinde şemsiyeyle dakikalarca başında bekledi.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Ortaca Devlet Hastanesi kaldırdı.

Kask takan motosiklet sürücüsü Yeşil’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura

