Alınan bilgiye göre, Karaman’da yaşayan Veli A.’yı (34) yaklaşık 2 ay önce evinin önünde otururken alnından yarasa ısırdı. Veli A. çok büyük bir yara olmadığı için önemsemeyerek hastaneye gitmedi. Veli A., bu olaydan 15-20 gün sonra baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle Adana’da hastaneye gitti. Bir hafta önce kuduz teşhisi konularak Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alınan Veli A. bugün hayatını kaybetti.

Yapılacak işlemlerin ardından Veli A.’nın cenazesi ailesine teslim edilecek.