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Yardım edilmezse 4 çocuğuyla sokakta kalacak

Kahramanmaraş’ta kocası tarafından terk edilen kadına yardım eli uzanmazsa 2 ay sonra ikisi engelli 4 çocuğu ile sokakta kalacak.

Yardım edilmezse 4 çocuğuyla sokakta kalacak

04 Şubat 2017 10:06
Yardım edilmezse 4 çocuğuyla sokakta kalacak - Tıkla İzle

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 10’uncu sokakta dükkandan bozma, derme çatma bir barakada 2’si zihinsel engelli 4 çocuğuyla yaşayan Arzu Taş (32) uzanacak yardım elini bekliyor. 10 yıl önce evlenen ve 1 yıl önce eşi tarafından terk edilen Arzu Taş, Hatice(1.5), zihinsel engelli Umut (4), zihinsel engelli Pehlivan (7) ve Türkan (8) ile yaşam mücadelesi veriyor.

Çevredekilerin yardımlarıyla ve devletten gelen sosyal yardımlarla hayata tutunmaya çalışan Arzu Taş, yetkililerden ve hayır sever iş adamlarından çocuklarının eğitimi için destek ve başlarını sokacakları, elektriği, suyu olan sıcak bir yuva istiyor.

Belediyenin yardımlarıyla odun ve kömür ihtiyacını gideren Arzu Taş, yaşadığı harabede içme suyu ve elektriği olmadan yaşıyor. Komşularının yardımıyla hayatta tutunduklarını 2 ay sonra evinin yıkılacağını kaydeden Arzu Taş, “Tavanım akıyor, devletimizden yardım istiyorum. Eşimden resmi olarak ayrılmadım ama ayrılacağım, bize bakmıyor. Burada yaşamak kolay olmuyor. Dört tane çocuğum var. Yardım istiyorum. Güzel bir eve çıkmalarını istiyorum. Devletimizden Allah razı olsun bakıyor bakmıyor değil. Güzel bir evim olsa çocuklarım hasta. Okula giden çocuklarım ders çalışamıyor. Elektrik yok. Su yok. 3 aydan 3 aya çocuklarımdan dolayı maaş alıyorum ama bu da yetmiyor. Çocuklarımın ayakkabısıydı gıdasıydı derken bitiyor. Sadece boğazımızı geçindirebiliyoruz. Bize 2 ay müsaade verdiler.2 ay içinde çıkmazsak burayı yıkacaklar. 4 tane çocuğumla sokakta kalacağız” dedi. Ailenin en büyük çocuğu olan Türkan Taş ise, karanlıkta ders çalışamadığını bu yüzden devlet büyüklerinden ev istediğini söyledi.

Çokuklar gece aç yatıyorlar
Taş ailesinin çocuklarının gece yatağa aç girdiğini söyleyen mahalle sakinleri, hayırseverlere yardım çağrısında bulunarak şunları söyledi, “ Arkadaşımızın durumu çok zayıf, çok fakir. Bugün çocuğunu hastaneye götürecekti biz kendi aramızda üçer lira beşer lira toplayarak Allah rızası için verdik. Götürdü çocuğunu hastaneye. Bu devlet büyüklerimizden Kahramanmaraş’ın büyüklerine sesleniyorum baksınlar bu aileye. Bir yardım eli uzatsınlar. Biz komşu olarak elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Devlet büyüklerimiz görsün çoluğu çocuğu var. Vallaha çocuklar gece aç yatıyorlar. Bizimde durumumuz iyi değil. Biz yardım ediyoruz ama bir yere kadar.”

Etiketler: 4 çocuk, kahramanmaraş, yardım


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