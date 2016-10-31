Kaza, sabah saatlerinde Kınık mevkiinde meydana geldi. 01 BY 999 plakalı özel otomobiliyle Bozüyük’ten İnegöl istikametine seyir halinde olan Cüneyt Erdoğan, arabasının arıza yapması üzerine yol kenarında durmak zorunda kaldı. 07 EOS 82 plakalı özel otomobilin sürücüsü Ender Yıldırım, yardım etmek için yol kenarında durdu. Bu arada, Ali Erdoğan da, 16 E 0162 plakalı otomobilini yol kenarına çekerek, arıza yapan aracın sürücüsüne yardım etmek istedi.

Bu sırada, Abdulrezak Kavak idaresindeki 26 TR 082 plakalı özel otomobil, yağış sebebiyle kontrolden çıkarak, yolun sağında park halinde olan 07 EOS 82 plakalı özel otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile hareketlenen park halindeki 07 EOS 82 plakalı otomobil de önündeki 16 E 0162 plakalı araca arkadan çarptı. Sürücüler Cüneyt Erdoğan, Enderm Yıldırım ve Ali Erdoğan ile araçlarda bulunan Samet Kavak, Eylül Yıldırım, Naile Yıldırım, Ender Yıldırım ve Nurgül Yıldırım yaralandı. 8 yaralı, 112 ekibinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.