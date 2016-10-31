Diğer
Kategoriler

Yardım etmek için durdular ama...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Yardım etmek için durdular ama...

31 Ekim 2016 10:36

Kaza, sabah saatlerinde Kınık mevkiinde meydana geldi. 01 BY 999 plakalı özel otomobiliyle Bozüyük’ten İnegöl istikametine seyir halinde olan Cüneyt Erdoğan, arabasının arıza yapması üzerine yol kenarında durmak zorunda kaldı. 07 EOS 82 plakalı özel otomobilin sürücüsü Ender Yıldırım, yardım etmek için yol kenarında durdu. Bu arada, Ali Erdoğan da, 16 E 0162 plakalı otomobilini yol kenarına çekerek, arıza yapan aracın sürücüsüne yardım etmek istedi.

Bu sırada, Abdulrezak Kavak idaresindeki 26 TR 082 plakalı özel otomobil, yağış sebebiyle kontrolden çıkarak, yolun sağında park halinde olan 07 EOS 82 plakalı özel otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile hareketlenen park halindeki 07 EOS 82 plakalı otomobil de önündeki 16 E 0162 plakalı araca arkadan çarptı. Sürücüler Cüneyt Erdoğan, Enderm Yıldırım ve Ali Erdoğan ile araçlarda bulunan Samet Kavak, Eylül Yıldırım, Naile Yıldırım, Ender Yıldırım ve Nurgül Yıldırım yaralandı. 8 yaralı, 112 ekibinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!