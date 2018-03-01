Yardım kömürleri Soma'dan gidecek

Soma Nakliyeciler Kooperatifinin istasyon yolundaki yeni kamyon garajında yapılan sezon açılışına Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürü Hakkı Duran, Kooperatif Başkanı Mehmet Yağcı ve yönetimi ile nakliyeci esnafı katıldı. Soma Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Mehmet Yağcı, sezona İzmir, Balıkesir, Konya sevkiyatları ile başlanacağını vurgulayarak, "Allah kazasız belasız bir sezon nasip etsin inşallah" dedi.

ELİ Müessese Müdürü Hakkı Duran ise, "Geçen sezon 660 bin ton kömür 31 il, 261 ilçeye sevk edildi. Bu sene bu miktar 1 milyon tona çıktı. Bunun yüzde 40'ı demiryoluyla vagonlar marifetiyle, geri kalanı ise kamyonlarla sevk edilecek. Sevkiyatların Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bu yıl kamyoncu esnafı için bereket daha da arttı. Geçtiğimiz sezon nakliyeci esnafı çok güzel bir yıl geçirdi, bu sene daha da güzel olacak. Sadece bir tek ricam var, trafik kurallarına uyarak bu taşıma işini gerçekleştirelim" diye konuştu.

TKİ ve ELİ'ye teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy da kazasız belasız ve bol kazançlı bir sezon olmasını diledi.

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Soma Nakliyeciler Kooperatifinin çok başarılı bir kurum olduğuna dikkat çekerek, "Kooperatifimiz bu başarısıyla da her geçen yıl işini biraz daha arttırıyor. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 40 daha fazla Sosyal Yardımlaşma kömürü ile ilgili iş artışı gelmiş oluyor. Soma Nakliyeciler Kooperatifi ve destek olan Kınık, Kırkağaç Kooperatifleri ile kamyoncu esnafına hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sezonun hayırlar getirmesi temennisiyle kurban kesilip, dua edildi.