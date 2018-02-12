Yardım tırları Suriye yolunda

Suriye’deki mazlumlara destek olmak amacıyla savaşın ilk günlerinden itibaren Sakarya’dan başlatılan yardım seferberliği, devam ediyor. Yardım tırları hakkında konuşan Sebahattin Aydın, "Suriye Yardım Bekliyor Kampanyası Ocak ayından itibaren başlamış bulunuyor. 2018 yılının 6’ncı tırını yolluyoruz, 3 tır bugün çıkacak. Tabii insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Özellikle Halep konvoyundan sonra Suriye, Türkiye’nin gündeminden maalesef düştü. Afrin operasyonunun başladığı şu dönemde İdlib kırsalından ve Afrin’den hem Azez bölgesine hem de Atme bölgesine yapılan göç dalgasına yönelik, bütün halkımızı yardım kampanyalarına katılmaya davet ediyoruz. Bugün göndereceğimiz yardım malzemeleri 15 bin aileye ulaştırılacak. Tamamı un bu malzemelerin. Daha öncede yine kıyafet göndermiştik, un yardımı göndermiştik. Bugüne kadar 2018 yılında yapmış olduğumuz yardım faaliyetleri ile yaklaşık 25 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırmış olduk. Hakikaten şu çetin kış koşullarında Türkiye’de ki hayırseverlerin yardımına bölge halkı ciddi manada ihtiyaç duyuyor. Bu tırlardan 2 tanesi Atme bölgesine, Reyhanlı’ya girerek doğrudan içeriye girecek. Bir diğeri de Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan girip Azez kapısındaki göç eden mazlum insanlara ulaştırılacak inşallah" dedi.