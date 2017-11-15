Yardıma muhtaç vatandaşlara devlet el uzattı

Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, jandarma komutanı, tarım müdürü ve müftü ile birlikte kırsal mahalleleri ziyaret ediyor. Kaymakam Yılmaz, ziyaret ettiği mahallelerde daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla gıda ve ihtiyaç yardımlarını dağıttı.

Yılmaz, son olarak Mahmudiye Mahallesini ziyaret ederek, burada muhtarla ile birlikte bazı evleri ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Yalçın Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile hazırlanan gıda ve diğer erzak yardımlarını daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Musa Öztürk

