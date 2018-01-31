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Yardımcı doçentlik teklifi TBMM'de

Yardımcı doçentlik ile ilgili değişiklik teklifi TBMM'ye geldi.

Yardımcı doçentlik teklifi TBMMde

31 Ocak 2018 18:52

Yardımcı doçent kavramının değiştirilmesini kapsayan kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi yardımcı doçentlik kadrosu yerine doktor öğretim üyesi kadrosu ihdas edileceği belirtiliyor.

Yapılacak düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçişin daha hızlı olmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Doktor öğretim üyesi düzenlemesi ile doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. 

Ahmet Umur Öztürk

 

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